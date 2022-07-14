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В Нальчике открылась выставка фоторабот Заура Ворокова

В Нальчике открылась выставка фоторабот Заура Ворокова

14.07.2022 | 16:00
“С солнцем внутри…” Выставка под таким названием открылась в Национальном музее КБР. Автор работ – фотохудожник Заур Вороков. Он представил несколько десятков снимков. В основном на них – уникальные уголки природы Кабардино-Балкарии. Работы отличает масштабность, красочность и глубина. Заур Вороков – член Союза фотохудожников России. Занимается фотографией больше 15 лет. И это уже четвертая его персональная выставка. “С солнцем внутри…” автор посвятил памяти отца – кинорежиссера Владимира Ворокова – и собрал в экспозиции наиболее удачные работы. Выставка фотографий Заура Ворокова продлится в Национальном музее до середины августа. https://t.me/vestikbr
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