В Нальчике открылась выставка фоторабот Заура Ворокова

“С солнцем внутри…” Выставка под таким названием открылась в Национальном музее КБР. Автор работ – фотохудожник Заур Вороков.
Он представил несколько десятков снимков. В основном на них – уникальные уголки природы Кабардино-Балкарии. Работы отличает масштабность, красочность и глубина.
Заур Вороков – член Союза фотохудожников России. Занимается фотографией больше 15 лет. И это уже четвертая его персональная выставка. “С солнцем внутри…” автор посвятил памяти отца – кинорежиссера Владимира Ворокова – и собрал в экспозиции наиболее удачные работы.
Выставка фотографий Заура Ворокова продлится в Национальном музее до середины августа.
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