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В Нальчике открылась персональная выставка Рузаны Дацирхоевой “Линии света”

В Нальчике открылась персональная выставка Рузаны Дацирхоевой “Линии света”

28.10.2022 | 16:43
Античные статуи, африканские мотивы и другие “Линии света”. В Музее изобразительных искусств открыли персональную выставку Рузаны Дацирхоевой. В экспозицию вошли 70 картин. Автор представила полотна, которые исполнены в разных техниках: живопись маслом, панно на натуральной коже. Но особое внимание привлекают работы, выполненные в технике графитаж: на черном фоне словно бы светятся линии разных оттенков. Метод открыла для себя случайно: ставила эксперименты с фотобумагой. Привычные кисти здесь заменяют старые шариковые ручки, лезвия и наждачная бумага… В экспозицию также вошли эскизы костюмов для нескольких спектаклей Музыкального и Русского театров. Выставка “Линия света” в музее им.Ткаченко продлится до шестого ноября.   https://t.me/vestikbr
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