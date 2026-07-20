Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике открылась персональная выставка Алика Хежева

В Нальчике открылась персональная выставка Алика Хежева

20.07.2026 | 15:20
Художник назвал экспозицию «Знаки жизни». На суд зрителей представлены почти двадцать полотен, написанных в разные годы. Пейзажи, натюрморты, жанровые композиции… Все они объединены одним – желанием автора показать красоту в обычном. Алик Хежев – уроженец села Дыгулыбгей, выпускник художественно-графического факультета Карачаево-Черкесского пединститута, член Союза художников России. Его работы – постоянные участники различных выставок. Работы не только демонстрируют широту жанров, но и позволяют проследить, как с возрастом менялся почерк автора. По словам самого Хежева, именно педагоги привили ему бережное и ответственное отношение к цвету. Он считает его инструментом, которым нужно владеть в совершенстве. Отдельное место в экспозиции занимают натюрморты с берёзами. Мастер признается, писать их готов круглый год. Каждая работа передает разное состояние природы и разное настроение автора. Познакомиться с творчеством Алика Хежева можно до конца июля.    
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных