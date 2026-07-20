В Нальчике открылась персональная выставка Алика Хежева

Художник назвал экспозицию «Знаки жизни». На суд зрителей представлены почти двадцать полотен, написанных в разные годы. Пейзажи, натюрморты, жанровые композиции… Все они объединены одним – желанием автора показать красоту в обычном. Алик Хежев – уроженец села Дыгулыбгей, выпускник художественно-графического факультета Карачаево-Черкесского пединститута, член Союза художников России. Его работы – постоянные участники различных выставок. Работы не только демонстрируют широту жанров, но и позволяют проследить, как с возрастом менялся почерк автора. По словам самого Хежева, именно педагоги привили ему бережное и ответственное отношение к цвету. Он считает его инструментом, которым нужно владеть в совершенстве. Отдельное место в экспозиции занимают натюрморты с берёзами. Мастер признается, писать их готов круглый год. Каждая работа передает разное состояние природы и разное настроение автора. Познакомиться с творчеством Алика Хежева можно до конца июля.