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В Нальчике обсуждают правила безопасного пребывания в горах

В Нальчике обсуждают правила безопасного пребывания в горах

06.08.2026 | 12:10
Правила безопасности при нахождении в горах, соответствующая экипировка, мониторинг погодных условия…Об этом сейчас говорят на совещании в Доме молодежи. Сейчас в Доме молодежи в Нальчике проходит брифинг, посвященный безопасности туризма и альпинизма в Кабардино-Балкарии. С докладами на актуальную тему выступают представители Следственного комитета, МЧС, МВД, минкурортов республики и компании «КАВКАЗ.РФ». Повод для такого масштабного межведомственного разговора более чем серьезный. Турпоток в Кабардино-Балкарию стремительно увеличивается – с начала года курорты республики, и в первую очередь Приэльбрусье, приняли уже свыше миллиона гостей. Однако параллельно с ростом числа отдыхающих в горах участились резонансные и трагические происшествия. Эксперты разбирают причины последних несчастных случаев на высоте. Главная задача участников встречи – не просто зафиксировать статистику, а выработать четкие правила, которые помогут повысить культуру безопасности среди любителей активного отдыха и минимизировать риски в горах.   https://t.me/vestikbr
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