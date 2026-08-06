В Кабардино-Балкарии пресечен межрегиональный канал поставок наркотических средств

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность жителя Терского района Тахушева К.Х., причастного к организации межрегионального канала поставок наркотиков на территорию республики.
Решением Нальчикского городского суда КБР, вступившим в законную силу, Тахушев К.Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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