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Кабардино‑Балкария — лидер в России по качеству питьевой воды

Кабардино‑Балкария — лидер в России по качеству питьевой воды

06.08.2026 | 11:00
Верхнюю строчку рейтинга республика разделила с Северной Осетией. Такие данные со ссылкой на профильные федеральные ведомства приводит «Российская газета». Согласно исследованию, показатель обеспеченности жителей качественной водой в регионе достигает почти ста процентов. Эксперты объясняют это уникальными природными условиями. Вода поступает напрямую из горных источников и ледников Кавказа, проходя богатую минерализацию и естественную природную фильтрацию. Отмечается, что Кабардино-Балкария удерживает высокие позиции уже несколько лет. Также в число субъектов с самой чистой водой вошли Мурманская область, Республика Алтай и Ставропольский край.   https://t.me/vestikbr
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