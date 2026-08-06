В КБР ввели дополнительную выплату для ветеранов СВО

Дополнительную ежемесячную выплату в размере одного МРОТ начали получать ветераны СВО в Кабардино-Балкарии. Как сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по КБР, новая мера поддержки положена бойцам, которые трудоустроились по направлению центра занятости. Деньги перечисляются сверх основного заработка.
Рассчитывать на региональную доплату могут ветераны, занявшие востребованные вакансии с окладом до полутора МРОТ. Пособие выплачивается в течение года из резервного фонда республики. Эта сумма не учитывается в общем доходе семьи при расчете других социальных выплат.
Инициатива помогает бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, а работодателям – проводить стажировки с минимальными затратами. Отмечено, что на сегодня такая практика действует только в Кабардино-Балкарии.
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