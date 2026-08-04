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В Нальчике неравнодушные горожане помогли одинокому дедушке

В Нальчике неравнодушные горожане помогли одинокому дедушке

04.08.2026 | 22:00
В Кабардино-Балкарии сегодня произошел случай, который еще раз подтвердил, что в республике живут самые отзывчивые люди. В Нальчике молодая жительница из добрых побуждений разместила в домовом чате сообщение о дедушке, который живет один и нуждается в еде. Инициативу девушка проявила, после того, как пришла убрать квартиру, где проживает мужчина. В объявлении указала точный адрес. Горожане на призыв о помощи откликнулись тут же. И сегодня с самого утра в квартиру потянулись сочувствующие с продуктами. Желающих поддержать пожилого человека пришло столько, что мужчина был вынужден через соцсети просить людей остановиться. К мужчине сегодня отправилась и группа «Вестей. Кабардино-Балкария». От съемок горожанин сразу же отказался. Но в квартиру впустил. И в личной беседе Сергей Яковлевич рассказал, что в помощи не нуждается. А принесенными продуктами даже хотел угостить работников телевидения. Скопившуюся еду, – пакеты с ней, действительно, заняли пол не только в кухне, но и в прихожей, – намерен раздавать соседям. С другой стороны, радует факт, что жители Нальчика настолько отзывчивы, что вмиг пришли на помощь даже незнакомому человеку.   https://t.me/vestikbr
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