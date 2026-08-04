Рифат Сабитов участвует в Российско‑Казахстанском медиафоруме в Санкт‑Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал третий Российско-Казахстанский медиафорум. Он проходит в год 35-го юбилея независимости Казахстана и собрал руководителей ведущих масс-медиа, экспертов и государственных деятелей двух стран. В работе площадки принимает участие заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.
На заседаниях медиафорума особое внимание уделили сохранению исторической правды. Как подчеркнул Рифат Сабитов, сегодня СМИ обоих государств играют ключевую роль в защите общего прошлого, включая подвиг народов в годы Великой Отечественной войны.
Также на встречах подняли вопрос ответственности журналистов в эпоху фейков. По мнению участников, России и Казахстану необходимо вместе работать над правилами регулирования искусственного интеллекта и делать упор на развитии собственных, суверенных нейросетей.
Параллельно на форуме обсуждают новые форматы взаимодействия и способы повышения доверия аудитории. Открытие площадки сопровождалось фотовыставкой «Покорение космоса». Большинство снимков сделаны на Байконуре, где в прошлом году отметили 70-летие космодрома.
Нынешний, 2026-й, богат на другие космические юбилеи: 65 лет со дня полета Юрия Гагарина и 35 – со старта первого казахстанского космонавта Токтара Аубакирова. Такое историческое наследие во многом определяет и современное партнерство в медиасфере – подчеркнули на встрече.
Александр Смирнов также указал на рост интенсивности информационных войн против двух стран. По его словам, внешние силы сегодня прибегают к массированному распространению фейков. Цель таких атак – подорвать стратегическое сотрудничество и посеять недоверие между Россией и Казахстаном.
https://t.me/vestikbr