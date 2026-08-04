В КБР отдают дань уважения спелеологам в их профессиональный праздник

Сегодня в России отмечают День спелеолога. Для Кабардино-Балкарии это особая дата. Ведь под землей, в многочисленных пещерах республики, скрыта целая история. Развитие этого направления в регионе началось еще в 70-х годах прошлого века. Тогда на базе Нальчикского завода полупроводниковых приборов энтузиасты создали первую спелеологическую секцию.
Любители туризма опрашивали старожилов, изучали карты, ходили в горы и в итоге открыли прямо у Нальчика огромный карстовый район с десятками колодцев и подземных источников. Сегодня исследователи Кабардино-Балкарии работают в трех ключевых районах: Баксанском, Зольском и Черекском, где расположены подземные объекты любого уровня сложности.
Однако за каждым таким спуском стоит серьезная подготовка, которая занимает долгие месяцы. Команда регулярно тренируется на скалодромах, до автоматизма отрабатывает страховку и тщательно подгоняет снаряжение под каждого участника.
При этом время для экспедиций выбирают не по погоде, а по гидрологии. Основные спуски экологи и спелеологи проводят именно в холодные зимние месяцы, когда уровень подземных вод становится минимальным и безопасным для работы.
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