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Стартовал прием заявок на второй сезон «Росмолодежь. Гранты»

Стартовал прием заявок на второй сезон «Росмолодежь. Гранты»

04.08.2026 | 15:40
Возможность получить до одного миллиона на свой проект… В стране стартовал прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь. Гранты». Проводят его в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс направлен на сохранение исторической памяти и гражданского воспитания молодежи. Участвовать в нем могут граждане России и Республики Абхазия в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый автор может представить свою инициативу в одной из 18 тематических номинаций – от организации занятости молодых людей и добровольчества до сохранения исторической памяти и развития науки. Подать заявку можно до 15 сентября на платформе «Молодежь России». Отмечено, что по итогам первого сезона этого года поддержку уже получили более 700 социально значимых проектов на общую сумму порядка 500 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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