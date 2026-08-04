Автоинспекторы КБР задержали водителя после публикации видео с нарушениями

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники Госавтоинспекции обнаружили ролик, на котором водитель «Лады Приоры» при выезде из села Шалушка проигнорировал законное требование инспектора об остановке. При этом он снимал происходящее на мобильный телефон и демонстрировал тонированные стекла автомобиля.
Вскоре нарушителя задержали. Им оказался 19-летний житель Нальчика. В отношении молодого человека составили сразу несколько административных материалов, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, невыполнение требования об остановке, незаконные изменения конструкции автомобиля, нарушение требований к светопропусканию стекол и отсутствие обязательного страхования.
Общая сумма штрафов может составить до 20 тысяч рублей. Автомобиль растонировали, эвакуировали на специализированную стоянку, а сам водитель провел сутки в камере для административно задержанных.
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