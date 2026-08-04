Прокуратура КБР открыла «горячую линию» по вопросам лекарственного обеспечения

Сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии открыла «горячую линию» по вопросам обеспечения граждан жизненно важными и необходимыми лекарственными препаратами. Эта мера позволит проверить, насколько своевременно и в полном объеме медучреждения обеспечивают граждан жизненно важными и необходимыми лекарствами – в том числе льготников.
Линия будет работать сегодня с 9 утра до 18:00. Жители республики могут сообщить о возможных нарушениях в сфере обеспечения медикаментами по телефону, который указан на экране. Все поступившие обращения станут основанием для проведения проверок.
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