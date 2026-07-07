В Нальчике нейрохирурги РКБ удалили крупную опухоль мозга

Крупную опухоль головного мозга удалили нейрохирурги Республиканской клинической больницы в Нальчике. Новообразование оказалось доброкачественным, но из-за больших размеров сдавливало мозг и угрожало жизни пациентки.
Девушка обратилась к врачам с жалобами на сильные головные боли, постоянное головокружение, слабость в руке и нарушение речи. После обследования медики выявили массивную опухоль, которая росла более семи лет, и приняли решение о срочной операции. Главная трудность для хирургов заключалась именно в критических размерах патологии.
Многочасовое хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже на следующий день пациентку начали поднимать на ноги, а вскоре выписали домой. По словам врачей, подобные операции все чаще проводят в республике, не направляя пациентов в федеральные центры. Однако медики напоминают: масштабных хирургических вмешательств можно избежать, если вовремя проходить обследования.
Сегодня возможности нейрохирургической службы республики позволяют выполнять такие операции на базе РКБ. Жители Кабардино-Балкарии могут получать профильную помощь без выезда за пределы региона.
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