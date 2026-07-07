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В администрации Нальчика наградили стобалльников и призеров соревнований

В администрации Нальчика наградили стобалльников и призеров соревнований

07.07.2026 | 22:00
В администрации Нальчика сегодня чествовали тех, кто уже в школе доказал – талант и трудолюбие не знает границ. Пятнадцать ребят – стобалльники, победители олимпиад и спортивных первенств – получили заслуженное признание. Вместе с ними – родители и учителя, которые вложили в этот успех силы. Сегодня в администрации Нальчика чествуют лучших в масштабах всей страны. Здесь собрались пятнадцать ребят, представляющих городские школы, их родители и директора учебных заведений, чтобы получить благодарственные письма, услышать напутствия и поделиться планами на будущее. В актовом зале – учащиеся, набравшие сто заветных баллов на Едином государственном экзамене, а также те, кто достиг высоких результатов на всероссийских олимпиадах и спортивных первенствах. Сами ребята отмечают: добиться таких показателей удалось благодаря поддержке родителей и преподавателей родных школ. От того, в какой среде растет ребенок, зависит его отношение и к учебе, и к жизни. Именно родительская поддержка, терпение и чуткость помогли этим детям достичь таких высот и окончить школу с отличием. Сегодня труд матерей и отцов отметили благодарственными письмами. Сами родители подчеркивают: успехи их детей стали возможны во многом благодаря педагогам. Римма Нагоева, директор Четвертой столичной гимназии, в своем выступлении обратила внимание на значимость традиционных ценностей в воспитании подрастающего поколения. Пример родительского подхода, который принес результат, – семья Дарины Шухостановой. Выпускница Второго лицея набрала сто баллов по русскому языку и физике. Такой осознанный подход принес свои плоды. Дарина планирует связать жизнь с ядерной физикой. Сдав два экзамена на высший балл, она делится советами с теми, кому это испытание еще предстоит.   https://t.me/vestikbr
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