Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Глава республики Казбек Коков посетил Управление Госавтоинспекции КБР

Глава республики Казбек Коков посетил Управление Госавтоинспекции КБР

07.07.2026 | 21:50
Сегодня Глава республики посетил Управление Госавтоинспекции КБР. Казбек Коков еще раз поздравил ветеранов и сотрудников с 90-летним юбилеем со дня образования службы. Главной задачей Госавтоинспекции было и остается - сохранение человеческих жизней. Госавтоинспекция является самым многочисленным и высокомобильным подразделением в структуре МВД. На патрульные службы возложена колоссальная ответственность по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах республики. В ходе визита руководитель региона также ознакомился с учебно-материальной базой и техническим оснащением управления. Казбек Коков пожелал сотрудникам профессиональных достижений, крепкого здоровья, выдержки и мужества в их непростой, но очень важной работе.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных