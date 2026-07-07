Глава республики Казбек Коков посетил Управление Госавтоинспекции КБР

Сегодня Глава республики посетил Управление Госавтоинспекции КБР. Казбек Коков еще раз поздравил ветеранов и сотрудников с 90-летним юбилеем со дня образования службы.
Главной задачей Госавтоинспекции было и остается - сохранение человеческих жизней. Госавтоинспекция является самым многочисленным и высокомобильным подразделением в структуре МВД. На патрульные службы возложена колоссальная ответственность по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах республики.
В ходе визита руководитель региона также ознакомился с учебно-материальной базой и техническим оснащением управления. Казбек Коков пожелал сотрудникам профессиональных достижений, крепкого здоровья, выдержки и мужества в их непростой, но очень важной работе.
https://t.me/vestikbr