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Президиум Парламента КБР завершил весеннюю сессию заседанием

Президиум Парламента КБР завершил весеннюю сессию заседанием

07.07.2026 | 21:40
В Нальчике провели последнее заседание президиума Парламента Кабардино-Балкарии в рамках весенней сессии. Парламентарии рассмотрели около 16 вопросов среди них жилищно-коммунальное хозяйство, законодательные инициативы и планирование работы на ближайший период. Один из ключевых вопросов повестки – капитальный ремонт в многоквартирных домах. Депутаты рассмотрели законопроект, который подготовили в рамках меморандума с минстроем России. Главное новшество – в республике появится единый расчетный центр для платежей за ЖКХ. Кроме того, региональный оператор получит новые функции: теперь он сможет начислять и собирать платежи не только за капремонт, но и за коммунальные ресурсы. Среди других решений – отзыв законопроекта о статусе и границах муниципальных образований в регионе. С такой инициативой выступил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Борис Мальбахов. Он предложил снять документ с рассмотрения и исключить его из плана весенней сессии. Отдельное внимание – реализации Послания Главы КБР Казбека Кокова, которое прозвучало 19 июня. План законопроектов и правительственных часов представила председатель комитета по контролю и регламенту Елена Кансаева. Также парламентарии обсудили поправки в план основных тем на текущую сессию, награждение Почетной грамотой парламента и обращение в Государственный совет Удмуртской Республики. Сегодняшнее заседание стало завершающим в весеннем цикле работы республиканского парламента.   https://t.me/vestikbr
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