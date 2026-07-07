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Казбек Коков проинспектировал масштабное обновление дорожной инфраструктуры в Нальчике

Казбек Коков проинспектировал масштабное обновление дорожной инфраструктуры в Нальчике

07.07.2026 | 22:10
В столице Кабардино-Балкарии полным ходом идет масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Сразу несколько улиц и межквартальных проездов находятся в активной фазе ремонта. Сегодня ход работ проинспектировал глава региона Казбек Коков. В этом году дорожники Нальчика работают практически на всех направлениях. Ремонтируются участки на улицах Байсултанова, Пачева, Тарчокова, Руставели, Карашаева, Мазлоева, а также по Абидова-Тепличной, Убыхской и Гоголя. Где-то рабочие только приступили к фрезерованию, где-то уже укладывают верхний слой асфальта. Особое внимание — одному из самых протяженных объектов. На финишную прямую выходит капитальный ремонт Калининградской улицы. Ее длина составляет порядка двух километров. Здесь проезжая часть расширяется, а прочность покрытия обеспечивается за счет применения современных технологий укладки. Кроме того, подрядчик уже монтирует системы ливневой канализации — это позволит избежать образования луж в сезон дождей. Параллельно идут работы по обустройству широких тротуаров и установке новых фонарей. Все эти изменения сделают движение по обновленной магистрали не только комфортным, но и максимально безопасным для автомобилистов и пешеходов.   https://t.me/vestikbr
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