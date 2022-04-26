В Нальчике начался сезон тюльпанов

30 тысяч тюльпанов этой весной украшают Нальчик. Разные по цвету, высоте и форме, с бутонами всевозможной пышности… Растут они на площадях столицы республики, в парках, скверах и оживленных местах. Среди культивируемых растений, как и у людей, есть своя мода. Эти были специально выведены к сезону-2022. А создают цветочные картины сотрудники «Горзеленхоза». Специалисты начинают изучать новые тенденции в озеленении и придумывать узоры еще осенью. За этой красотой стоит большой труд. Цветы нужно не только выбрать, привезти и посадить. Клумбы необходимо очищать от сорняков, следить за формой рисунка и, конечно, поливать. Между тем, сезон тюльпанов – скоротечный: длится он всего около месяца. Но озеленители говорят: все это компенсируется восторженными отзывами людей. Тюльпаны буквально раскрасили весенние будни нальчан. Специалисты в сфере озеленения шутят, что в Нальчике со временем тюльпаны могут стать «национальным достоянием». Будущее у этих цветов в городе светлое: высаживать их обещают и дальше.