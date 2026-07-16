КБР вошла в топ‑5 регионов России по поддержке участников СВО

Кабардино-Балкария вошла в пятерку лучших регионов страны по поддержке участников СВО и их семей. Республика стала единственным субъектом Северного Кавказа в этом рейтинге.
Оценку проводил Военно-социальный центр минобороны. Учитывали качество и доступность помощи. В Кабардино-Балкарии для участников СВО и их семей действует комплексная система поддержки – от медпомощи и санаторного лечения до образования, трудоустройства и психологической помощи. Как отметили в администрации главы КБР, достичь таких результатов удалось благодаря совместной работе органов власти, муниципалитетов и общественных организаций.
https://t.me/vestikbr