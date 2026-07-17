Россия вспоминает начало Сталинградской битвы

Сегодня в России вспоминают начало одного из самых кровопролитных и переломных сражений Великой Отечественной войны – Сталинградскую битву. 17-го июля 42-го года началось масштабное противостояние, которое длилось 200 дней и ночей и полностью изменило ход мировой истории.
На берегах Волги сражались сотни тысяч советских солдат, в том числе и уроженцы Кабардино-Балкарии. По данным военных архивов, в боях за Сталинград участвовали жители Нальчика, Прохладного, Баксана и всех районов региона. Многие из них остались на поле боя навсегда – их имена до сих пор устанавливают поисковые отряды.
За проявленное мужество десятки бойцов из нашей республики были награждены орденами и медалями. Сегодня в Кабардино-Балкарии проходят памятные акции, жители городов и сел возлагают цветы к мемориалам Вечного огня.
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