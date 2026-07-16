В Кабардино‑Балкарии оценивают качество нового урожая пшеницы

Свыше полумиллиона тонн пшеницы проверят в этом году специалисты Кабардино-Балкарского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК. В республике стартовал государственный мониторинг зерна нового урожая.
Первые шесть проб мягкой пшеницы уже прошли испытания. Объем исследованных партий от сельхозпроизводителей республики и соседней Ингушетии превысил пять с половиной тысяч тонн. Эксперты оценили ключевые показатели: натуру, массовую долю белка, влажность, количество и качество клейковины. Дополнительно зерно проверили на наличие примесей и зараженность вредителями
Результаты подтвердили высокое качество урожая – пшеница признана продовольственной и пригодна для переработки. Всего мониторинг охватывает четыре региона: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. Пробы отбирают непосредственно в местах формирования партий, завершить все исследования планируют до декабря.
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