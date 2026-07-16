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Рифат Сабитов — об удалении сервисов VK из магазина приложений Google

Рифат Сабитов — об удалении сервисов VK из магазина приложений Google

16.07.2026 | 18:30
Заместитель Председателя ОС при Минцифры РФ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Рифат Сабитов прокомментировал удаление сервисов VK из магазина приложений Google. Это было ожидаемо. Поводов для паники при этом нет: наша страна давно перестала верить в непредвзятость и политическую нейтральность корпораций силиконовой долины, поэтому системно наращивала и укрепляла свой цифровой суверенитет. Готовясь к подобным событиям. Сейчас важны несколько моментов. Во-первых, все приложения холдинга VK и их обновления работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления. Компания уже заявила об этом и поводов для обсуждения тут не вижу. Во-вторых, все происходящее ставит жирную точку в дискуссиях о том, зачем нам собственная ИТ-инфраструктура и собственный магазин приложений. Ровно для того, чтобы россияне по указке западных чиновников и подчиняющихся им ИТ-гигантов не теряли доступ к важным сервисам для финансов, получения государственных услуг, общения. Именно поэтому в России еще 4 года назад создали RuStore — благодаря его появлению и активному развитию пользователи Android могут скачивать и обновлять все необходимые приложения. Он уже давно не просто альтернативный сервис, а незаменимый помощник для 70 миллионов россиян.   https://t.me/vestikbr
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