В Нальчике открыли мемориал в честь погибших сотрудников Следственного комитета

В Нальчике сегодня открыли мемориал, посвященный сотрудникам Следственного комитета, погибшим при исполнении служебного долга. Памятник появился в Атажукинском саду у вечного огня Славы. Место, которое символизирует связь поколений защитников Отечества.
Торжественная церемония собрала руководство региона, сотрудников силовых структур, кадетов и юнармейцев. Место для монумента выбрано не случайно – Атажукинский сад хранит память об освободителях города в годы Великой Отечественной войны. Теперь здесь увековечены имена тех, кто пал в мирное время, защищая закон. К собравшимся обратился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Для ведомства этот год особый: 313 лет следственным органам и 15 лет Следственному комитету в его современном виде. На гранитных плитах – фамилии товарищей, которые навсегда останутся в строю. Слова напутствия звучали и в адрес тех, кто сегодня продолжает службу, в том числе в зоне специальной военной операции.
После выступлений – минута молчания. Под звук метронома участники церемонии почтили память павших. Затем почетные гости возложили цветы к мемориалу. Мемориал отныне вписан в историю республики и страны. Он станет местом, где будут вспоминать тех, кто до конца остался верен присяге и долгу перед Родиной.
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