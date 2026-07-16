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В Нальчике открыли мемориал в честь погибших сотрудников Следственного комитета

В Нальчике открыли мемориал в честь погибших сотрудников Следственного комитета

16.07.2026 | 21:40
В Нальчике сегодня открыли мемориал, посвященный сотрудникам Следственного комитета, погибшим при исполнении служебного долга. Памятник появился в Атажукинском саду у вечного огня Славы. Место, которое символизирует связь поколений защитников Отечества. Торжественная церемония собрала руководство региона, сотрудников силовых структур, кадетов и юнармейцев. Место для монумента выбрано не случайно – Атажукинский сад хранит память об освободителях города в годы Великой Отечественной войны. Теперь здесь увековечены имена тех, кто пал в мирное время, защищая закон. К собравшимся обратился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Для ведомства этот год особый: 313 лет следственным органам и 15 лет Следственному комитету в его современном виде. На гранитных плитах – фамилии товарищей, которые навсегда останутся в строю. Слова напутствия звучали и в адрес тех, кто сегодня продолжает службу, в том числе в зоне специальной военной операции. После выступлений – минута молчания. Под звук метронома участники церемонии почтили память павших. Затем почетные гости возложили цветы к мемориалу. Мемориал отныне вписан в историю республики и страны. Он станет местом, где будут вспоминать тех, кто до конца остался верен присяге и долгу перед Родиной.   https://t.me/vestikbr
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