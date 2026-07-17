Социальный фонд КБР выделил более 20 миллионов рублей на санаторно‑курортное лечение

Свыше 20 миллионов рублей направил Социальный фонд Кабардино-Балкарии на санаторно-курортное лечение льготников. С начала года бесплатные путевки получили более 600 жителей республики.
Речь о тех, кто сохранил право на натуральную форму господдержки. В их числе – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, чернобыльцы и члены семей погибших военнослужащих. Стандартный срок пребывания в здравнице – 18 дней.
Для детей-инвалидов – 21 день, а при тяжелых травмах спинного и головного мозга – до 42. Чтобы получить направление, нужно оформить справку в поликлинике по месту жительства и подать заявление в Социальный фонд или через Госуслуги. Путевки распределяются строго в порядке очередности.
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