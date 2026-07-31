В Нальчике на улице Карашаева завершили монтаж наружного освещения

На улице Карашаева завершены работы по устройству новых систем наружного освещения. Современное освещение появилось как на проезжей части, так и на тротуарах, что сделает передвижение жителей и гостей города более безопасным и комфортным.
Кроме того, завершены работы по устройству системы наружного освещения на улице Байсултанова на участке от улицы Шортанова до улицы Кирова. Обновление освещения — важная часть комплексного благоустройства городских улиц и повышения безопасности дорожного движения.
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