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В КБГАУ торжественно закрыли федеральный проект «Школа фермера»

В КБГАУ торжественно закрыли федеральный проект «Школа фермера»

30.07.2026 | 22:00
Сегодня в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете прошло торжественное закрытие федерального образовательного проекта «Школа фермера». Занятия стартовали в апреле. Обучение проводили по двум направлениям: «Молочное скотоводство» и «Садоводство». За три месяца участники изучили основы ведения фермерского хозяйства, побывали на действующих предприятиях и получили практические навыки. Будущие аграрии также освоили основы маркетинга, правовые аспекты предпринимательства и финансовое планирование. Профессиональную подготовку прошли 32 человека, половина из которых – ветераны специальной военной операции. Главным итогом стали бизнес-планы, которые выпускники представили экспертам. На церемонии им вручили дипломы, подтверждающие новый статус – начинающих фермеров.   https://t.me/vestikbr
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