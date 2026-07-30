В КБГАУ торжественно закрыли федеральный проект «Школа фермера»

Сегодня в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете прошло торжественное закрытие федерального образовательного проекта «Школа фермера». Занятия стартовали в апреле. Обучение проводили по двум направлениям: «Молочное скотоводство» и «Садоводство». За три месяца участники изучили основы ведения фермерского хозяйства, побывали на действующих предприятиях и получили практические навыки. Будущие аграрии также освоили основы маркетинга, правовые аспекты предпринимательства и финансовое планирование.
Профессиональную подготовку прошли 32 человека, половина из которых – ветераны специальной военной операции. Главным итогом стали бизнес-планы, которые выпускники представили экспертам. На церемонии им вручили дипломы, подтверждающие новый статус – начинающих фермеров.
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