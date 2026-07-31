На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность

Следите за передаваемыми сообщениями.
ВАЖНО:
В случае, если вы стали свидетелями падения беспилотного летательного аппарата, обнаружили БпЛА или его обломки уже находящиеся на земле:
- не приближайтесь к ним, не трогайте руками и не пытайтесь оказать на них какое-либо физическое воздействие,
- по возможности предупредите об опасности окружающих,
- выберите безопасное место вне зоны прямой видимости БпЛА,
- незамедлительно сообщите информацию о факте обнаружения аппарата, его месте и времени,
- в непосредственной близости с БпЛА не используйте мобильный телефон или иные средства радиосвязи.
Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БпЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет.
Местами возможно замедление работы мобильного интернета. Единый номер вызова экстренных служб по мобильному телефону - 112.
https://t.me/vestikbr