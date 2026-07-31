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На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность

На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность

31.07.2026 | 08:00
Следите за передаваемыми сообщениями. ВАЖНО: В случае, если вы стали свидетелями падения беспилотного летательного аппарата, обнаружили БпЛА или его обломки уже находящиеся на земле: - не приближайтесь к ним, не трогайте руками и не пытайтесь оказать на них какое-либо физическое воздействие, - по возможности предупредите об опасности окружающих, - выберите безопасное место вне зоны прямой видимости БпЛА, - незамедлительно сообщите информацию о факте обнаружения аппарата, его месте и времени, - в непосредственной близости с БпЛА не используйте мобильный телефон или иные средства радиосвязи. Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БпЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет. Местами возможно замедление работы мобильного интернета. Единый номер вызова экстренных служб по мобильному телефону - 112.   https://t.me/vestikbr
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