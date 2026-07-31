С 1 августа налоговые уведомления будут приходить в личный кабинет на Госуслугах

Нововведение коснется всех, у кого есть подтвержденная учетная запись. Причем информация будет считаться полученной, даже если пользователь не заходил на сервис. Вместе с квитанциями сюда же станут отправлять требования об уплате долгов. Для тех, кто хочет сохранить бумажный вариант, предусмотрели возможность отказа.
Для этого через портал нужно направить в налоговую службу заявление, подписанное усиленной неквалифицированной электронной подписью. После квитанции снова начнут приходить по почте. Специалисты советуют гражданам определиться заранее: либо регулярно проверять электронный кабинет, либо своевременно подать отказ и дожидаться бумажных писем, чтобы не столкнуться со штрафами.
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