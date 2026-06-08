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В Нальчике на улице Калинина произошло возгорание автомобиля
В Нальчике на улице Калинина произошло возгорание автомобиля
08.06.2026
|
22:00
Сразу же на место прибыли экстренные службы. В настоящее время подробности происшествия уточняются. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока не поступала.
https://t.me/vestikbr