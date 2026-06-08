Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Азаматгери Ашхотовым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Азаматгери Ашхотовым

08.06.2026 | 21:40
Набранные за последние годы темпы работы во всех отраслях жизнедеятельности столицы нашей республики будут сохраняться на должном уровне. Об этом сегодня говорили на рабочей встрече главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с исполняющим обязанности руководителя администрации города Нальчика Азаматгери Ашхотовым. Столичный градоначальник представил информацию по итогам рабочих выездов и встреч с горожанами. Продолжается работа по развитию доступной инфраструктуры Нальчика, это спортивные сооружения и открытые площадки, не только современные отремонтированные школы и медицинские учреждения, но и обустроенные прилегающие территории. Руководителю региона также рассказали о перспективах развития дорожно-транспортной сферы. Сейчас по городу ведут капитальный ремонт участков сразу по нескольким улицам, который будет завершен осенью. Один из важных вопросов беседы - более эффективная организация системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Внимание сосредоточено на стабилизации графика, обновлении парка спецтехники и контейнерных площадок. Все вопросы управления процессами жизнеобеспечения растущей столицы в приоритете, отметил Казбек Коков. Руководитель региона подчеркнул, что в постоянном режиме будут мониторить ситуацию по всем направлениям, чтобы сохранять город ухоженным и комфортным для жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных