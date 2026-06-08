Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Азаматгери Ашхотовым

Набранные за последние годы темпы работы во всех отраслях жизнедеятельности столицы нашей республики будут сохраняться на должном уровне. Об этом сегодня говорили на рабочей встрече главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с исполняющим обязанности руководителя администрации города Нальчика Азаматгери Ашхотовым.
Столичный градоначальник представил информацию по итогам рабочих выездов и встреч с горожанами. Продолжается работа по развитию доступной инфраструктуры Нальчика, это спортивные сооружения и открытые площадки, не только современные отремонтированные школы и медицинские учреждения, но и обустроенные прилегающие территории. Руководителю региона также рассказали о перспективах развития дорожно-транспортной сферы.
Сейчас по городу ведут капитальный ремонт участков сразу по нескольким улицам, который будет завершен осенью. Один из важных вопросов беседы - более эффективная организация системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Внимание сосредоточено на стабилизации графика, обновлении парка спецтехники и контейнерных площадок. Все вопросы управления процессами жизнеобеспечения растущей столицы в приоритете, отметил Казбек Коков.
Руководитель региона подчеркнул, что в постоянном режиме будут мониторить ситуацию по всем направлениям, чтобы сохранять город ухоженным и комфортным для жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии.
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