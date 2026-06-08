Масштабный капремонт: в КБР обновят участок трассы в обход Нальчика и мост

Один из самых загруженных участков автомобильной дороги в обход столицы республики с 0-го по 15-й км и с 15-го по 20-й км капитально отремонтируют. Также капремонту подлежит мост, который расположен на 494-м километре автодороги «Кавказ».
На объекте запланировали замену бортовых камней, восстановление системы водоотвода с проезжей части. Для улучшения навигации и информирования водителей произведут замену знаков индивидуального проектирования, а также нанесут горизонтальную разметку из термопластика, что повысит видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
Кроме того, в рамках капремонта дорожники расширяют до четырех полос движения 163-метровый мост в Лескенском районе республики. С начала работ построили временную объездную дорогу с мостом и уже демонтировали 80 % существующего сооружения. Специалисты также построят автоматические противогололедные комплексы, которые помогут предотвратить и устранить зимнюю скользкость на дорожном покрытии строящегося моста.
Для комфорта и безопасности пешеходов устроят тротуары с асфальтобетонным покрытием и перильным ограждением. Добавлю, что Федеральная дорога «Кавказ» – это часть важнейшего транспортного маршрута «Север ‒ Юг». Соединяет Кабардино-Балкарию со Ставропольским краем и Республикой Северная Осетия – Алания. Автодорога также является главной транспортной артерией региона, соединяя между собой практически все районы республики.
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