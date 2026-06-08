В КБР состоялся показ военно-патриотического спектакля «Позывной Лютик»

История о вере, любви и испытаниях войной… Сегодня в Кабардино-Балкарии прошел показ военно-патриотического спектакля под названием «Позывной Лютик».
Премьера военно-патриотической драмы «Позывной Лютик» собрала в Кабардинском театре представителей органов власти, общественных деятелей, школьников и студентов. За плечами постановки – десятки городов России, а столица Кабардино‑Балкарии приняла спектакль в качестве финальной точки масштабного гастрольного тура. Уникальную постановку создали участники СВО, бойцы батальона «Сомали» – Дмитрий Гапонов и Сергей Батанов.
В центре сюжета – судьба молодого бойца Ивана Лютова. После ранения он попадает в госпиталь и встречает врача Леру. Девушка спасает ему жизнь и становится для него источником надежды и веры в будущее. Между героями зарождается глубокое чувство. Теперь им предстоит борьба за любовь и за право на счастливую жизнь на фоне продолжающихся боевых действий.
Главные роли в спектакле исполнили выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова: Артем Исаев и Анастасия Ирлык. Большую часть декораций для спектакля доставили с зоны СВО, а чтобы вжиться в роли, артисты даже побывали на передовой.
А в фойе Кабардинского театра развернули военно-патриотическую выставку, посвященную участникам СВО. В экспозицию включили боевое снаряжение и обмундирование российских бойцов и трофеи с передовой.
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