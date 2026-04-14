В Нальчике многоквартирный дом на улице Кадырова страдает от регулярных подтоплений

В Нальчике многоквартирный дом на улице Кадырова регулярно подтапливает из‑за неисправной крыши. Вода проникает в подъезд, квартиры и даже достигает электрощитов.
В доме №33 по улице Кадырова Анастасия Осипова живет больше 17 лет. Ремонт в квартире сделала год назад. Но свежие обои уже покрываются плесенью. Женщина во всем винит кровлю, которая протекает при любых осадках. Говорит, обращалась в ЖЭК, где сказали, что у дома большие долги и ремонт будут делать только по возможности.
Тазами для сбора воды в помещениях во время дождей спасаются и другие жильцы 33-го дома. Снаружи здание также оставляет желать лучшего: на отдельных этажах в подъезде нет стекол на окнах, со стен отслаивается штукатурка и краска.
О своей проблеме жители написали в соцсети, и ситуацией заинтересовалась городская прокуратура. В ходе проверок установили, что компания «Парус», в чьем управлении находится многоэтажка, не надлежаще обеспечивает содержание общего имущества.
В самой управляющей компании рассказывают, основная причина задержки ремонтных работ – задолженность жильцов за коммунальные услуги. Представители «Паруса» подчеркивают, дважды на общедомовых собраниях просили собрать деньги для погашения долгов и восстановления кровли. Но люди на призывы не откликнулись.
В настоящее время в управляющей компании «Парус» меняется руководство. Еще не известно, будет ли вообще действовать данная организация. Потому вопрос: кто же станет выполнять предписание прокуратуры – остается открытым.
