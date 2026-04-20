В рамках всероссийской акции родители в КБР сдали ЕГЭ

В рамках всероссийской акции родители в КБР сдали ЕГЭ

20.04.2026 | 13:30
Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями… Всероссийскую акцию под таким названием провели в Кабардино-Балкарии. Одной из площадок стала четвертая школа в селе Исламей. Пункт проведения экзамена оборудовали по всем нормативным требованиям. Участники акции прошли все установленные процедуры: зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль и заполнили бланки. Всего в пробных испытаниях участвовали около 60 родителей одиннадцатиклассников из разных населенных пунктов района. После экзамена с родителями выпускников провели беседу, ответили на интересующие их вопросы. Организаторы отмечают: такие акции повышают информированность родителей о порядке проведения ЕГЭ и помогают снизить психологическое напряжение перед экзаменами.   https://t.me/vestikbr
