В рамках всероссийской акции родители в КБР сдали ЕГЭ

Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями… Всероссийскую акцию под таким названием провели в Кабардино-Балкарии. Одной из площадок стала четвертая школа в селе Исламей.
Пункт проведения экзамена оборудовали по всем нормативным требованиям. Участники акции прошли все установленные процедуры: зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль и заполнили бланки.
Всего в пробных испытаниях участвовали около 60 родителей одиннадцатиклассников из разных населенных пунктов района.
После экзамена с родителями выпускников провели беседу, ответили на интересующие их вопросы. Организаторы отмечают: такие акции повышают информированность родителей о порядке проведения ЕГЭ и помогают снизить психологическое напряжение перед экзаменами.
