В Нальчик приехали на отдых дети из Херсонской области

Их приняли в социально-реабилитационном центре «Радуга».
Гости посетили республику по приглашению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Договоренности об оказании гуманитарной помощи округам Херсонской области были достигнуты год назад. Сегодня прибыла первая группа юных жителей Скадовского и Голопристанского муниципальных округов – всего около 40 человек.
В оздоровительной программе этого года примут участие около 750 детей в возрасте от шести до 17 лет. Среди них и ребята с ограничениями по здоровью. Всем им окажут необходимую помощь – медицинскую, социально-психологическую…
Также гости съездят на экскурсии, пробуют блюда национальной кухни, познакомятся с традициями жителей Кабардино-Балкарии. Отдых ожидается насыщенный и разнообразный!
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