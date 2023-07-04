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В Нальчик приехали на отдых дети из Херсонской области

В Нальчик приехали на отдых дети из Херсонской области

04.07.2023 | 22:05
Их приняли в социально-реабилитационном центре «Радуга». Гости посетили республику по приглашению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Договоренности об оказании гуманитарной помощи округам Херсонской области были достигнуты год назад. Сегодня прибыла первая группа юных жителей Скадовского и Голопристанского муниципальных округов – всего около 40 человек. В оздоровительной программе этого года примут участие около 750 детей в возрасте от шести до 17 лет. Среди них и ребята с ограничениями по здоровью. Всем им окажут необходимую помощь – медицинскую, социально-психологическую… Также гости съездят на экскурсии, пробуют блюда национальной кухни, познакомятся с традициями жителей Кабардино-Балкарии. Отдых ожидается насыщенный и разнообразный!   https://t.me/vestikbr
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