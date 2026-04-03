В Нальчике завершают благоустройство терренкура в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

03.04.2026 | 13:40
В Нальчике завершают комплексное благоустройство терренкура. Работы ведут в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Объем финансирования превысил 50 миллионов рублей. Рената Туниева не скрывает своего восторга: начальчанка на тропе в Кизиловке частый путник. Теперь радуется обновленной тысяче ступеней. Построенный еще в конце 70-х прошлого столетия маршрут в реставрации нуждался давно. Восстановления требовали все два с половиной километра дороги. Бережное отношение к первозданной природе стало ключевым подходом в работе реставраторов. Задача была такой: чтобы маршрут максимально полно сохранил свою атмосферу и уникальность. По проекту обновили инфраструктуру: установили питьевой фонтанчик, столы для игры в теннис, новые тренажеры, беговую дорожку. При этом закрыли проезд для автомобилей. Предусмотрели также уборные. К работе привлекали не только архитекторов, но и художников. Именно они предложили необычный способ восстановления разрушенных пролетов: после укрепления поврежденных частей, лестницу в некоторых местах облицевали мозаикой. Новый вид приобрели и станции отдыха. Всего на терренкуре – три промежуточные станции. На средней –оборудовали площадку для занятий йогой и гимнастикой. В целях безопасности каждый объект оснастили камерами наружного наблюдения. Единственное что осталось без изменений – это виды на город и целебный воздух. О пользе тропы для здоровья говорят врачи. Но при этом напоминают, нальчикский терренкур относится к повышенному уровню сложности, с уклоном от 20 градусов, поэтому во время прогулки подниматься рекомендуют медленно. И обязательно надо прислушиваться к своему самочувствию. Торжественное открытие «1000 ступеней» наметили на 11-е апреля. Приглашают всех желающих: как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха. Тренеры расскажут, как на тропе провести время с максимальной пользой для здоровья.   https://t.me/vestikbr
