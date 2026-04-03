Национальный центр исторической памяти запустил ресурс ко Дню памяти жертв геноцида СССР

Национальный центр исторической памяти при Президенте России запустил информационный ресурс, посвященный Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной.
Портал представляет собой богатое хранилище документов: фотографий, воспоминаний очевидцев, семейных архивов, сборников документов, сгруппированных по региональному принципу. Центральный раздел платформы – Книга памяти, которая содержит сведения о жертвах геноцида. Разработчики предусмотрели и возможности обратной связи с посетителями, а также ряд вариантов пополнения базы данных как родственниками погибших, так и архивами, музеями, библиотеками.
Раздел «Места памяти» насыщен детальной информацией о количестве убитых и уведенных в рабство, о мемориалах их памяти. Здесь же – интерактивная карта, которая помогает визуально исследовать события и объекты, связанные с историей геноцида: концентрационные лагеря, места проведения карательных операций и массовых расстрелов.
