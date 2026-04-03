Национальный центр исторической памяти запустил ресурс ко Дню памяти жертв геноцида СССР

03.04.2026 | 14:10
Национальный центр исторической памяти при Президенте России запустил информационный ресурс, посвященный Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной. Портал представляет собой богатое хранилище документов: фотографий, воспоминаний очевидцев, семейных архивов, сборников документов, сгруппированных по региональному принципу. Центральный раздел платформы – Книга памяти, которая содержит сведения о жертвах геноцида. Разработчики предусмотрели и возможности обратной связи с посетителями, а также ряд вариантов пополнения базы данных как родственниками погибших, так и архивами, музеями, библиотеками. Раздел «Места памяти» насыщен детальной информацией о количестве убитых и уведенных в рабство, о мемориалах их памяти. Здесь же – интерактивная карта, которая помогает визуально исследовать события и объекты, связанные с историей геноцида: концентрационные лагеря, места проведения карательных операций и массовых расстрелов.   https://t.me/vestikbr
