В Терском районе обнаружили останки бойца Красной армии. Нашли их поисковики отряда «Память народа». Это первый полевой выход представителей регионального отделения Поискового движения России в рамках Вахты памяти 2026 года.
Работали около селения Верхний Курп, где в 42-м проходили ожесточенные бои. По хорошо сохранившимся нарукавным нашивкам определили, что погибший был офицером в звании капитана, а по знаку рода войск проходил службу в артиллерии. Поисковики предполагают, что перед тем как похоронить погибшего, боевые товарищи завернули его в плащ-палатку. Это и помогло сохранить часть экипировки и знаки отличия офицера.
Останки офицера передали сотрудникам Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. В дальнейшем их перезахоронят с воинскими почестями на Курпских высотах, откуда в январе 43-го и началось освобождение нашей республики от немецко-фашистских захватчиков.
