Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Терском районе обнаружили останки бойца Красной армии

03.04.2026 | 14:00
В Терском районе обнаружили останки бойца Красной армии. Нашли их поисковики отряда «Память народа». Это первый полевой выход представителей регионального отделения Поискового движения России в рамках Вахты памяти 2026 года. Работали около селения Верхний Курп, где в 42-м проходили ожесточенные бои. По хорошо сохранившимся нарукавным нашивкам определили, что погибший был офицером в звании капитана, а по знаку рода войск проходил службу в артиллерии. Поисковики предполагают, что перед тем как похоронить погибшего, боевые товарищи завернули его в плащ-палатку. Это и помогло сохранить часть экипировки и знаки отличия офицера. Останки офицера передали сотрудникам Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. В дальнейшем их перезахоронят с воинскими почестями на Курпских высотах, откуда в январе 43-го и началось освобождение нашей республики от немецко-фашистских захватчиков.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных