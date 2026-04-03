Госдума рассмотрит инициативу по ужесточению наказания для управляющих компаний

03.04.2026 | 13:30
За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов предложили серьезно ужесточить наказание для управляющих компаний. Соответствующий законопроект направили в Государственную Думу. Инициатива предусматривает увеличение административных штрафов сразу в 10 раз. Для должностных лиц взыскание могут повысить: с 4-х – 5-ти тысяч рублей до 40-ка – 50-ти тысяч, для юридических компаний – с 40-ка – 50-ти тысяч до 400-сот – 500-сот тысяч рублей. Как отмечается в пояснительной записке, нынешние санкции фактически не работают: для управляющих организаций такие суммы являются незначительными издержками и не стимулируют к качественному обслуживанию домов. В результате жители сталкиваются с системными проблемами – от ненадлежащего содержания общего имущества до затягивания ремонта и устранения аварий. Предполагается, что новые нормы помогут повысить качество услуг ЖКХ, снизить количество аварийных ситуаций и восстановить справедливость в отношениях между жителями и управляющими компаниями.   https://t.me/vestikbr
