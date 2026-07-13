В МВД по КБР рассказали о новых возможностях для иностранцев

На площадке Управления по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялась встреча с председателями и представителями общественных объединений и диаспор в Кабардино-Балкарской Республики, в числе которых «Сябры» (Республика Беларусь), «Союз армян России», «Азери», «Узбекистан» и «Риони» (Грузия).
Главной темой обсуждения стали актуальные изменения в законодательстве, касающиеся иностранных граждан. Сотрудники ведомства подробно разъяснили положения Указа Президента РФ № 821 «О временном порядке приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации».
Внимание приглашенных обращено, что в рамках данного Указа иностранные граждане и лица без гражданства (дееспособные мужчины в возрасте от 18 до 65 лет) попавшие в трудные жизненные ситуации ( такие как - связанные с оформлением разрешительных документов позволяющих на законных основаниях оставаться на территории Российской Федерации) могут воспользоваться возможностью и, подписав контракт с Министерством обороны Российской Федерации, подать заявление на получение вида на жительство или гражданство Российской Федерации, как в отношении себя так в отношении своих близких родственников, круг которых определен Указом. Это, в том числе, распространяет на таких граждан ряд льгот и прав, аналогичных правам российских граждан.
Кроме того, участникам встречи были разъяснены изменения, внесённые в Федеральные законы, регулирующие порядок въезда и пребывания иностранных граждан в России. В частности, новый закон запрещает принимать решения, ограничивающие въезд, проживание или работу для военнослужащих и участников боевых действий, включая отказ в выдаче разрешений на временное проживание, патентов и видов на жительство.
Встреча прошла в рабоче-деловом формате, представители диаспор получили ответы на все интересующие вопросы и подтвердили готовность информировать своих соотечественников о новых возможностях.
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