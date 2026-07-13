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Лучница Яна Кулюшина представит Кабардино‑Балкарию на Спартакиаде

Лучница Яна Кулюшина представит Кабардино‑Балкарию на Спартакиаде

13.07.2026 | 15:00
Яна Кулюшина представит Кабардино-Балкарию на Спартакиаде народов России. Об этом рассказали в профильном министерстве. Накануне спортсменка стала призером Всероссийских соревнований по стрельбе из лука памяти заслуженного тренера РСФСР Ростислава Воронкова. В турнире участвовали свыше четырех сотен профессионалов из 20 регионов России. Выступая в дисциплине «классический лук», Яна Кулюшина в финале одержала победу над представительницей Москвы. По итогам соревнований спортсменка получила «бронзу» и право выступить на Второй Всероссийской спартакиаде между субъектами России по летним видам спорта.   https://t.me/vestikbr
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