Лучница Яна Кулюшина представит Кабардино‑Балкарию на Спартакиаде

Яна Кулюшина представит Кабардино-Балкарию на Спартакиаде народов России. Об этом рассказали в профильном министерстве. Накануне спортсменка стала призером Всероссийских соревнований по стрельбе из лука памяти заслуженного тренера РСФСР Ростислава Воронкова.
В турнире участвовали свыше четырех сотен профессионалов из 20 регионов России. Выступая в дисциплине «классический лук», Яна Кулюшина в финале одержала победу над представительницей Москвы. По итогам соревнований спортсменка получила «бронзу» и право выступить на Второй Всероссийской спартакиаде между субъектами России по летним видам спорта.
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