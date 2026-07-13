Казбек Коков проинспектировал ключевые дорожные объекты

Глава КБР Казбек Коков сегодня проинспектировал ряд важных дорожных объектов, которые сейчас приводим в нормативное состояние. Один из крупнейших - мост через реку Урух на 494-м километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Начался его масштабный капитальный ремонт, устроена временная объездная дорога. Также Управдор «Кавказ» ведет демонтаж существующих пролетных строений, устанавливаются сваи. Скоро специалисты приступят к возведению опор нового моста. Отмечено, что трафик через это сооружение высокий, доходит до 35 тысяч автомобилей в сутки - износ существенный, и ремонт был крайне необходим. В обновленном виде ширина моста будет 25 метров, а длина достигнет 165,5 метра, сейчас 163. Проектом предусмотрены четыре полосы движения, плюс тротуары с обеих сторон, освещение, противогололедный комплекс. Встречные транспортные потоки будут разделены. После капитального ремонта пропускная способность моста и уровень безопасности движения на федеральном участке дороги увеличатся.