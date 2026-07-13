Прокуратура КБР передала в суд дело о немаркированном алкоголе

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные организованной группой, в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (производство и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, один из обвиняемых создал организованную преступную группу с целью совершения преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.
В период с октября по декабрь 2025 года члены группы занимались производством и хранением в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в подпольном цехе на территории Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики.
Деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными органами, которые обнаружили и изъяли более 5300 бутылок алкогольной продукции и 270 литров спиртосодержащей жидкости стоимостью свыше 2 млн рублей.
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