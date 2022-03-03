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В Музее изобразительных искусств Нальчика открылась выставка фотохудожницы Элины Караевой

В Музее изобразительных искусств Нальчика открылась выставка фотохудожницы Элины Караевой

03.03.2022 | 15:35
В Музее изобразительных искусств открылась выставка фотохудожницы Элины Караевой. Экспозицию назвали «Взаимосвязи: Бессознательная живопись». В первом зале посетителей встречают абстрактные фотографии. Как говорит сама автор, на них запечатлены обычные вещи, которые уникальны сами по себе. Второй зал передает атмосферу улиц: на фото – двери самых разных городов мира. Элина Караева работает фотокорреспондентом газеты «Адыгэ псалъэ» и входит в Союз журналистов России. Ее выставка в Музее изобразительных искусств продлится до 14 марта.
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