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В Минводах состоится выставка «PRO ЯБЛОКО 2026»

В Минводах состоится выставка «PRO ЯБЛОКО 2026»

08.06.2026 | 14:50
Обсудят развитие садоводства и питомниководства…В «МинводыЭКСПО» с 9 по 11 июня пройдет 8-я Международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции «PRO ЯБЛОКО 2026». Мероприятие объединит представителей власти, отраслевых союзов, научного сообщества и ритейла, а также крупнейших производителей и переработчиков фруктов и ягод. Ключевым событием деловой программы станет Всероссийское совещание по развитию отечественного садоводства и питомниководства «Сады России 2026».   https://t.me/vestikbr
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