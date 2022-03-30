home
Главная
>
Новости
>
В микрорайоне «Искож» в Нальчике строят новый культурный центр

В микрорайоне «Искож» в Нальчике строят новый культурный центр

30.03.2022 | 15:58
Гигантский металлический каркас – это остов нового культурного центра. Строят его на улице Ашурова в микрорайоне «Искож», который преображается буквально на глазах. В центре планируют проводить выставки и кинопоказы. Кроме того, здесь создадут творческие студии, мастерские, медиатеку и общественные пространства. Проект для нашего региона не типичный. Создавали его московские архитекторы, а воплощают местные строители. Сейчас завершается наиболее сложный этап – возведение металлических конструкций, которые предусмотрены вместо стен. Завершить строительство культурного центра планируют к концу лета. А в эксплуатацию его сдадут к празднованию юбилея республики.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных