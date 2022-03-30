В микрорайоне «Искож» в Нальчике строят новый культурный центр

Гигантский металлический каркас – это остов нового культурного центра. Строят его на улице Ашурова в микрорайоне «Искож», который преображается буквально на глазах. В центре планируют проводить выставки и кинопоказы. Кроме того, здесь создадут творческие студии, мастерские, медиатеку и общественные пространства. Проект для нашего региона не типичный. Создавали его московские архитекторы, а воплощают местные строители. Сейчас завершается наиболее сложный этап – возведение металлических конструкций, которые предусмотрены вместо стен. Завершить строительство культурного центра планируют к концу лета. А в эксплуатацию его сдадут к празднованию юбилея республики.