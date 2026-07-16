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Прибавка к пенсии: накопительные выплаты проиндексируют с 1 августа

Прибавка к пенсии: накопительные выплаты проиндексируют с 1 августа

16.07.2026 | 10:20
Накопительные пенсии россиян с первого августа вырастут на 17 процентов. Перерасчет произведут автоматически, исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Средствами управляет Социальный фонд через государственную корпорацию ВЭБ.РФ – именно она инвестирует пенсионные накопления. Часть денег работает в частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах. Доходность по итогам года существенно превысила инфляцию. При этом для участников программы софинансирования и мам, направивших маткапитал на накопительную часть, прибавка будет еще выше – 19 процентов. Никаких заявлений писать не нужно: увеличенные выплаты придут вместе с очередной пенсией.   https://t.me/vestikbr
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