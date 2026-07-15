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В России ужесточают требования к упаковке продуктов

В России ужесточают требования к упаковке продуктов

15.07.2026 | 22:00
Производителей обяжут крупно указывать на упаковках содержание сахара, соли и трансжиров. Требование утвердило правительство России в рамках плана по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Новые правила вступят в силу к февралю следующего года. В Кабмине уверены: честная маркировка поможет снизить риски диабета, ожирения и болезней сердца. Контролировать исполнение будут Роспотребнадзор и профильные министерства. Еще одна инициатива касается детского и лечебного питания – его включат в систему «Честный знак». В новый перечень вошли 18 позиций: от молочных смесей и каш до сухого молока для новорожденных. По мнению экспертов, обязательная маркировка защитит самую уязвимую категорию покупателей от подделок и просроченных товаров.   https://t.me/vestikbr  
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