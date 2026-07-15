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Ситуация стабилизирована: в Тырныаузе движение по трассе восстановлено

Ситуация стабилизирована: в Тырныаузе движение по трассе восстановлено

15.07.2026 | 21:40
В Тырныаузе из-за подъема воды в реке Баксан подмыло подходы к мосту республиканского значения. Пострадавших нет, движение по трассе не перекрыто – машины идут в штатном режиме. Поток ушел в сторону и ударил в подъездную насыпь. Конструкция самого перехода не пострадала, но грунт под ней размыло. Угрозы обрушения нет. Сейчас специалисты отводят воду и отсыпают опору, чтобы не допустить просадки полотна. Отдельное внимание – энергоснабжению. В зоне подтопления оказался распределительный пункт на 110 киловольт, который питает весь муниципалитет. Сейчас основные силы брошены на отсыпку подмытого участка и водоотведение. Движение транспорта не ограничивалось, дорожные службы работают в усиленном режиме. Ситуация остается на контроле оперативного штаба.   https://t.me/vestikbr
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